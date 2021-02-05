شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: أسرة الفنان الراحل عزت العلايلى لن تقيم عزاء بسبب ظروف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن أسرة الفنان الراحل عزت العلايلى لن تقيم عزاء له نظرا لظروف فيروس كورونا، والاكتفاء بتلقى العزاء على المقابر بعدما تم تشييع جثمانه.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

وشيع عدد من الفنانين جثمان الفنان الراحل عزت العلايلى من مسجد المروة فى دريم لاند، وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكى ولبلبة وسوزان نجم الدين والإعلامية بوسى شلبى.

الفنان الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح، تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.