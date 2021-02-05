شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وخالد النبوى ينعيان عزت العلايلى: خسرنا فنانا عظيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم هاني رمزي، الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي الذى غيبه الموت اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، وغرد هاني رمزي على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: " الله يرحمك يا أستاذ عزت خسرنا فنان عظيم وإنسان أعظم".

كما عبر النجم خالد النبوى، عن حزنه على وفاة الراحل عزت العلايلي، وقدم واجب العزاء في رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "خالص العزاء في رحيل النجم الكبير عزت العلايلي الله يرحمه و يلهم أهله الصبر".

عزت العلايلى، واحد من عمالقة الشاشة، فنان قدير، استطاع منذ ظهوره أن يصنع لنفسه اسما بين الكبار، ورغم ابتعاده فترات عن الشاشة لكنه ظل فى قلوب المشاهدين بأدواره الخالدة، فمن ينسى شوشة فى "السقا مات" أو عبد الهادى فى الأرض، أو العقيد راضى فى "الطريق إلى إيلات" كلها أدوار حفرت فى الذاكرة، وستظل، فدائما وأبدا لن ننسى عزت العلايلى.

وغاب عن عالمنا صباح، اليوم، الجمعة، الفنان الكبير عزت العلايلى، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة وناحجة، قدم خلالها عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرح، فضلا عن المسلسلات الإذاعية، حيث تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.