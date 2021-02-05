شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير مشاهد سيد رجب فى مسلسل "موسى" بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسببت إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا في تأجيل مشاهده في مسلسل محمد رمضان، " موسى"، حيث كان من المقرر أن يصور عددا من المشاهد يوم الأحد المقبل لكن إصابته بالفيروس أجلت التصوير.

وكان قد قال النجم سيد رجب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يعانى من فيروس كورونا، الأمر الذى تطلب منه الجلوس في المنزل إلى حين الشفاء.

وكان انضم الفنان سيد رجب إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

فيما يشارك سيد رجب في مسلسل "تقاطع طرق"، بطولة منى زكى و الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.