يسرا ناعية عزت العلايلي: "عشرة عمري.. ستظل في قلوبنا وعقولنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت النجمة يسرا، الفنان القدير عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخي وصديقي وعشرة عمري الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ستظل في قلوبنا وعقولنا جميعا بأعمالك وإبداعك وإنسانيتك اللي ملهاش حدود، هتوحشنا يا غالي.. اللهم اغفر له وارحمه وألهم الأسرة جميعا الصبر والسلوان.. خالص عزائي للعائلة جميعًا".

وانتهت عصر اليوم صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وتلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه، واكتفت بذلك وقررت العائلة عدم إقامة عزاء للفنان الكبير، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والمشاهير منهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وخالد النبوى، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وأيمن عزب، وبوسي شلبى، ولبلبة، وخالد عبد الجليل، ورشوان توفيق، وغيرهم.

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدّم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.