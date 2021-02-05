"على البيت".. خالد النبوي يمنع رشوان توفيق من حضور دفن جثمان عزت العلايلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

فوجئ حضور جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، بطلب النجم خالد النبوي من المساعد الشخصي للفنان الكبير رشوان توفيق، باصطحاب الأخير إلى المنزل ومنعه من توديع صديقه؛ وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وطلب النبوي من توفيق عدم الذهاب إلى المقابر والعودة لمنزله، قائلا: "متنزلش من البيت بعد كده، كده مينفعش، لأ لأ لأ أنت مش هتروح أي حتة وهتروح البيت".

وخاطب النبوي مساعد رشوان توفيق الشخصي قائلا: "خده على البيت"، وذلك تخوّفا من إصابة الفنان الكبير بفيروس كورونا.

وتلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه.

وقررت عائلة عزت العلايلي عدم إقامة عزاء للفنان الكبير الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وانتهت عصر اليوم صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مأواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والمشاهير منهم: "وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، خالد النبوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، أيمن عزب، بوسي شلبي، لبلبة، خالد عبدالجليل، ورشوان توفيق"، وغيرهم.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.