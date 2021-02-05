سر رفض نجل عزت العلايلي إقامة عزاء لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص محمود نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، على استقبال عزاء والده الراحل على المقابر، عقب مراسم دفنه بمقابر العائلة على طريق الفيوم.

وقال محمود العلايلي لـ"الخليج 365"، إنه لن يقيم عزاء في المنزل أو أي مكان آخر، نظرًا لجائحة كورونا وحفاظا على أرواح الناس، وتطبيقا لإجراءات الدولة التي تتبعها ضد فيروس كورونا.

وأضاف، أنه يقدر مشاعر الجميع تجاه والده، ويتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل الفنانين الذين شاركوا في مراسم تشييع الجنازة ومراسم دفن والده.

عزت العلايلي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.