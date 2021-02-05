أسرة عزت العلايلي تتلقى العزاء أمام المقابر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه.

وقررت عائلة عزت العلايلي عدم إقامة عزاء للفنان الكبير الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مأواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والمشاهير منهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وخالد النبوى، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وأيمن عزب، وبوسي شلبى، ولبلبة، وخالد عبدالجليل، ورشوان توفيق، وغيرهم.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.