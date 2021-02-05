أبو مازن يبعث باقة ورد وبرقية عزاء لأسرة عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بباقة من الورود، وبرقية عزاء، إلى قبر الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والمشاهير منهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وخالد النبوى، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وأيمن عزب، وبوسي شلبى، ولبلبة، وخالد عبد الجليل، ورشوان توفيق، وغيرهم.

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.