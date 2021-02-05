لماذا أطلق عزت العلايلي على محمود المليجي "أبلة نظيرة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم النجم الكبير عزت العلايلي، عن عمر يناهز 86 عاما.

النجم الراحل له عدد من الأعمال التي شكلت وجدان جيل بأكمله، لعل أبرزها فيلم "الأرض"، وتجربة الوقوف أمام نجم كبير بحجم محمود المليجي.

"المليجي كان أطيب إنسان خلقه ربنا، رجل في قمة الإنسانية والجمال والرقي".. هكذا وصفه الفنان عزت العلايلي في تصريح سابق لمصراوي، إذ جمعه بمحمود المليجي علاقة صداقة في كواليس فيلمه الأشهر الأرض".

وقال النجم الكبير: "محمود المليجي كان أستاذًا بمعنى الكلمة، ويكفي وجوده في فيلم "الأرض"، فمجرد وجوده داخل اللوكيشن يعطي لأي مشهدٍ.. ثقلًا".

وأكد أن "المليجي" لم يوجه له النصيحة بشكل مباشر، لكن كواليس العمل جعلته قريبًا منه بشكل كبير، مؤكدا أن محمود المليجي إنسان طيب وخجول بدرجة كبيرة لدرجة أنه أطلق عليه لقب "أبلة نظيرة".

وعن سبب إطلاق "أبلة نظيرة" عليه، قال: "في كواليس الفيلم، لما كان حد فينا يقول نكتة قبيحة ولا حاجة، هو كان يتكسف جدا ويبص في الأرض ووشه يحمر، هو كان إنسانًا خجولًا ومؤدبًا بشكل غير طبيعي، الوحش اللي الناس كلها بتخاف منه على الشاشة، كان أرق وأطيب وأعظم إنسان".

واختتم حديثه قائلًا: "محمود المليجي كان نجمًا كبيرًا، هو أستاذي الذي شرفت بالعمل معه، وعيبه الوحيد أنه كان مدخنًا شرهًا