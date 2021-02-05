شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ومصطفى فهمى وليلى علوى ينعون عزت العلايلى: فقدنا قامة فنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة الكبيرة نادية الجندى، الفنان القدير الراحل عزت العلايلى، الذى وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، مقدمة التعازى لأسرته، مؤكدة أنه كان نجما كبير القيمة والقامة.



نادية الجندى مع الفنان الراحل

ونشرت نادية، صورة جمعتها بالفنان الراحل، أتبعتها قائلة: "ببالغ من الحزن والأسى بنعى الصديق النجم الكبير القيمة والقامة عزت العلايلى، ربنا يرحمه يارب، خالص التعازى لأسرته ولكل محبيه، سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة".



نادية الجندى

كما نعى الفنان القدير مصطفى فهمى، وزوجته الإعلامية فاتن موسى الفنان الراحل عزت العلايلى، من خلال بيان نشرته فاتن عبر حسابها على انستجرام، جاء فيه: "خبر حزين فى ظل الأخبار الحزينة المخيّمة على العالم.. رحيل قيمة وقامة فنية أخرى عن دنيانا إلى دار الخلود، رحم الله الفنان الكبير القدير عزت العلايلى، رحل اليوم الجمعة لعلها شفاعة له، كان رائعاً عميقاً وعظيماً بأدائه الفنى وجميلاً متفائلاً بشوشاً على الصعيد الإنسانى".





كما نعت النجمة ليلى علوى، الفنان الراحل، وكتبت عبر ستورى حسابها على انستجرام: "البقاء لله.. رحم الله الفنان الكبير عزت العلايلى"، وأيضا نعاه الفنان ماجد المصرى، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الفنان الكبير عزت العلايلى".



ليلى علوى

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.



ماجد المصرى

وشيع جثمان الفنان الراحل، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، ودفن الجثمان فى مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث يرافق الجثمان نجله محمود، وكان عدد من الفنانين قد حضروا لصلاة الجنازة وتوديعه ومنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، خالد النبوى، إلهام شاهين، أشرف زكى، أيمن عزب، بوسى شلبى، لبلبة، خالد عبد الجليل وعدد من اقاربه.