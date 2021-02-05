شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحيى ذكرى رحيل والده بصورة من الذكريات: "لا أصدق مرور عام بدونك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل العالمى مايكل دوجلاس، على إحياء الذكرى الأولى لرحيل والده الممثل الراحل كيرك دوجلاس، بعدما مر عام كامل على رحيله، حيث توفى يوم 5 فبراير 2020، ونشر مايكل دوجلاس، صورة قديمة تجمعه مع والده لاستعادة ذكرياتهما معاً، وكتب فى تعليقه على الصورة: "لا أصدق أن عام مضى بدونك، بعدما رحلت عن عالمنا في سن 103 عام".



مايكل دوجلاس ووالده

من ناحية أخرى، كان النجم العالمي مايكل دوجلاس، قد حرص - فى وقت سابق - على الاحتفال بعيد ميلاد نجله كاميرون دوجلاس الـ 40، خلال الفترة الأخيرة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً: "عيد ميلاد سعيد كاميرون، العام قد انتهى سريعًا، أتمنى لك الكثير من الحب والصحة".

وكان دوجلاس، قد حرص منذ عدة أسابيع على تهنئة صديقة المخرج الكبير ريدلي سكوت، بعيد ميلاده الذي يوافق 30 نوفمبر، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، صورة تجمعهما من كواليس تصوير فيلم Black Rain الذي شاركا فيه عام 1989.