شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة فضل عليه.. 5 تصريحات لـ عزت العلايلى عن زوجته أكسبته احترام النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان عزت العلايلى بعد مسيرة فنية طويلة حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب بعدما كشف عن موهبة كبيرة منذ بدء مشواره، وحتى رحيله الذى خلف حزنا كبيرا لدى الوسط الفنى ومحبيه ممن تعلقوا بأعماله البارزة مثل "الطريق إلى إيلات"، و"الأرض" و"المواطن مصري" وغيرها من الأعمال الخالدة، التي أكسبته قيمة كبيرة لدى جمهوره.



عزت العلايلى يبكى

وبعيداً عن إبداعاته الفنية، اكتسب عزت العلايلى احترام الجنس الناعم، بشكل كبير بعد تصريحاته بشأن زوجته، حيث عبر فى تصريحاته عن مدى امتنانه وتقديره لزوجته الراحلة التي توفيت عام 2017، حسب ما أكد خلال حواراته الذى أجراها سواء حواره الأخير لتليفزيون ”الخليج 365” أو غيرها من الحوارات مثل برنامج "صاحبة السعادة"، وفى هذا التقرير، نرصد 5 تصريحات قالها العلايلى، بشأن زوجته دلل فيها على دورها الكبير في حياته، وهذه التصريحات، هى:

1- زوجتى الراحلة سناء هي صاحبة الفضل عليه ولولاها لما وصلت لأى شيء.

2- بسمع صوتها ساعات وأنا لوحدى رغم وفاتها، وأحياناً بصحى على صوتها.

3- أعطتنى كتير جداً وما اقدرش خالص أوفيها حقها.

4- ساعات أدوخ وانا لوحدى في البيت مش متخيل انى لوحدى، واستغرب ازاى انها مش موجودة.

5- أنا ما جيش فيها أي حاجة خالص، عملتلى كل حاجة.

يشار إلى أن الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".