بالصور.. عازفة بيانو عمرها 106 أعوام تسجل ألبومها السادس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول كوليت ماز إنها بدأت العزف على البيانو عندما كانت في الرابعة من عمرها لتجد في الموسيقى الدفء الغائب في تربيتها الصارمة.

‬اليوم وبعد أن بلغت 106 أعوام، لا يزال عزفها ينضح برقة بالغة وهي تجلس على البيانو، وهو واحد من 4 في شقتها في باريس.





وتلامس أصابعها الرشيقة المفاتيح وهي تتمايل على أنغام شومان وديبوسي وشوبان.





تقول ماز، وهي امرأة ضئيلة الجسم مفعمة بالحيوية: "إنه غذائي، غذاء للروح والقلب".





ولدت عام 1914 لعائلة من الطبقة المتوسطة، وتعلمت العزف على يد والدتها الصارمة بينما كان والدها يدير مصنعا للأسمدة.





ثم تابعت الدراسة في معهد باري إيكول نورمال دو موزيك في باريس، قبل أن تبدأ مشوارها الفني كعازفة في مدارس الموسيقى في العاصمة الفرنسية.

وسجلت ماز للتو ألبومها السادس، وهو تسجيل يضم 3 تسجيلات من أعمال كلود ديبوسي، من المقرر إصداره في أبريل/نيسان.





وفي العام الماضي سجلت مقطوعات لديبوسي وملحن فرنسي كبير آخر هو إيريك ساتيه.



