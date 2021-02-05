بالصور.. تشييع جثمان عزت العلايلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان الفنان المصري الراحل عزت العلايلي، عصر الجمعة.

وأقيمت صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، بعد صلاة عصر الجمعة، من مسجد المرة في "دريم لاند" بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.









وغيب الموت الفنان المصري الكبير عزت العلايلي، صباح الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما.









حصل عزت العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وواجه ظروفا بالغة الصعوبة في بداية مشواره بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده.

عمل عزت العلايلي في بدايته كمعد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.









قدم للسينما ما يقرب من 130 فيلما أبرزها "الأرض، السقا مات، الاختيار، الطريق إلى إيلات" كما تألق على شاشة التليفزيون وقدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها: "قيد عائلي، ربيع الغضب، عسكر وحرامية، الحسن البصري، نور القمر".





حصد عزت العلايلي عبر مسيرته الفنية العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017، كما كُرم العام الماضي من مهرجان الإسكندرية السينمائي.















