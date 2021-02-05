شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى وصلاح عبد الله ينعيان عزت العلايلى: "تصبح على خير فى الجنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عدد كبير من النجوم والفنانين، تقديم واجب العزاء، فى وفاة النجم القدير الراحل عزت العلايلى، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ87 عاماً، تاركاً عدد كبير من الأعمال الفنية فى الدراما والسينما والمسرح، وحرص النجم محمد هنيدي على تقديم واجب العزاء، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وكتب قائلاً " البقاء لله في الفنان الكبير عزت العلايلي ، ربنا يرحمه يارب".

بينما حرص الفنان صلاح عبد الله، على تقديم واجب العزاء، ونشر صورة تجمعه مع الراحل عزت العلايلي، وكتب "في التصوير يا كبير ولسه عارف ومش عارف، مش عارف أستوعب ومش عارف أقولك وأقول عنك إيه ولا إيه، بس هستوعب وأقول كتير، ودلوقتي هقولك إلى اللقاء وتصبح على خير في جنة الغفور الغفار الرحمن الرحيم، أرجوكم الفاتحة والدعاء".

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السنيمائية.



صلاح عبد الله وعزت العلايلي

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).