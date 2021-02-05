شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصعب موقف واجهه عزت العلايلى فى كواليس فيلم الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة خلفها الفنان عزت العلايلى برحيله بعد مسيرة طويلة من الأعمال الناجحة لعب فيها مجموعة من أهم الأدوار على الساحة السينمائية، وأحدها فيلم "الأرض"، الذى يعتبر من أهم أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، كما يعد العمل بمثابة ملحمة فنية بامتياز لما قدمه العاملون فيها من مجهود كبير بقيادة المخرج يوسف شاهين وتواجد أبطال مثل محمود المليجى وعزت العلايلى ونجوى إبراهيم وصلاح السعدنى، بالإضافة لمجموعة كبيرة من النجوم.



عزت العلايلى

عزت العلايلى وخلال حديثه عن كواليس فيلم "الأرض" تطرق إلى واقعة غريبة حصلت له، حينما نزل إلى الساقية من أجل إخراج بقرة وقعت هناك، ليعبر عن شخصية الفلاح المصرى أثناء تهديد حلمه بإمكانية موت البقرة التي تصرف على عائلة وتحرث الأرض.

وروى عزت العلايلى أن المشهد استغرق نصف يوم كامل لإخراج البقرة من الساقية، ليحملها بنفسه، مؤكداً أن حرارة الجو وقتها كانت باردة للغاية، وبالتالي أتى بفلاح طلب منه النزول لمعرفة عمق المياه، وأعطاه مال، ليتفاجأ من رد فعل الفلاح الذى رفض بحجة برودة المياه، ومن ثم نزل هو في مشهد أصيب بعدها بالديدان.

ويعد عزت العلايلى من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).