شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتذكر تشجيع عزت العلايلى لها بعد سماع صوتها لأول مرة فى منزل بليغ حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة لطيفة التونسية، عن حزنها من خبر وفاة الفنان الكبير عزت العلايلي الذى غيبه الموت اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، وروت المطربة لطيفة تفاصيل أول لقاءات جمعتها بالفنان الراحل عزت العلايلي بعد حضورها إلى مصر، فى منزل الملحن الكبير بليغ حمدي وسماعه وتشجيعه لها لخوض تجربتها الفنية.



لطيفة على تويتر

وودعت لطيفة، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، عزت العلايلي، قائلة: "من أول يوم جيت فيه مصر كنت أول من سمع صوتي في بيت الأستاذ بليغ حمدي من يومها وأنت متابعني ومشجعني وبتسندني سوف افتقدك يا فنان يا عظيم، أنت فنان محترم انت قيمة فنية وفكرية وأدبية وإنسانية، انا شخصيا سأفتقدها في حياتي والفن العربي سيفتقدك ألف رحمة ونور على روحك".



صور تجمعهما



عزت العلايلى ولطيفة

عزت العلايلى، واحد من عمالقة الشاشة، فنان قدير، استطاع منذ ظهوره أن يصنع لنفسه اسما بين الكبار، ورغم ابتعاده فترات عن الشاشة لكنه ظل فى قلوب المشاهدين بأدواره الخالدة.



لطيفة تنعى عزت العلايلى

وغاب عن عالمنا صباح، اليوم، الجمعة، الفنان الكبير عزت العلايلى، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة وناحجة، قدم خلالها عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرح، فضلا عن المسلسلات الإذاعية، حيث تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.