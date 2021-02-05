شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال النجم عزت العلايلى عن فيلم الطريق إلى إيلات؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم الكبير الراحل عزت العلايلى عن كواليس فيلم "الطريق إلى إيلات"، وقال إن المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسئولية إخراج الفيلم وكان لديها وعى كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة وموضوع تاريخي سياسي عسكري"، مضيفا: "المخرجة وضعت بُعدًا دراميًا يقضي على الملل طوال فيلم الطريق إلى إيلات".

وقال العلايلى إن من حسن الحظ أن فريق العمل الذى شارك في الفيلم، واعٍ لهذه التجربة خاصة الأماكن التي تم التصوير فيها، وإحساس أن الحدث نفسه يتحقق أمامك إحساس رائع.

وروى العلايلى خلال لقائه مع صاحبة السعادة على قناة dmc، موقف طريف بينه وبين الفنان محمد سعد حينما كان يصور مشهد في مركب داخل عرض البحر، وقال إنه عند تدريبات العوم والنزل إلى البحر سأله محمد سعد وقال "إحنا هننزل البحر فعلا، هو دا بجد قلت له آه طبعا بجد .. ولاقيته بيترعش وخايف وحاولت أن اطمئنة، وبعد ما نزل البحر وطلع قال "أنا كنت بضحك معاك".

وعن التدريبات الذى قام بها خلال أحداث الفيلم، كانت كلها حقيقية لأن هناك مسئولية كبيرة لكى نستطيع أن نوصل المعنى الحقيقي للجمهور، وبعد انتهاء تصوير المشاهد الصعبة فهناك شخص من الأبطال الحقيقين كان يحضر معنا التصوير فقال لى "الفيلم خلص كدا" فضحك عزت العلايلى ورد عليه "احنا عملنا دقيقة من الفيلم قال ينهار اسود فرد عليه العلايلى وقال له "روح اتفرج على المشهد واحنا بنعوم ومعانا القنابل".

يذكر أن النجم عزت العلايلى رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند.