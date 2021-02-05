شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم وأشرف ذكى ورشوان توفيق فى جنازة عزت العلايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين إلى مسجد المروة فى منطقة دريم لاند، تمهيدآ لتأدية صلاة الجنازة علي الفنان الكبير عزت العلايلى، والذى وافته المنيه صباج اليوم الجمعة، وحضر كل من وزيرة الاعلام الدكتورة ايناس عبد الدايم والاعلامية بوسى شلبى والفنانة سوزان نجم الدين، والفنانة لبلبة، ونقيب الفنانين أشرف زكى، ورئيس المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، ورشوان توفيق، وعضو النقابة ايمن عزب، وعدد من اقارب الفقيد.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).