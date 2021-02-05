شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على عزت العلايلى ودفن الجثمان فى مقابر العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الكبير عزت العلايلى، الذى وافته المنية صباح اليوم، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان فى مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث يرافق الجثمان نجله محمود، وكان عدد من الفنانين قد حضروا لصلاة الجنازة وتوديعه ومنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وخالد النبوى، وإلهام شاهين، وأشرف زكى، وايمن عزب، وبوسى شلبى، ولبلبة، وخالد عبد الجليل، وعدد من اقاربه.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).