شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد لـ الخليج 365: عزت العلايلى قيمة فنية ووفاته خسارة فادحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد لليوم السابع إن الفنان عزت العلايلي قيمة فنية كبيرة وأن وفاته خسارة فادحة للوسط الفني والإنساني.

وأضافت سميرة سعيد أن العمل السينمائي الوحيد الذي قدمته في السينما بعنوان سأكتب اسمك على الرمال كان مع الراحل عزت العلايلي، وأنها لمست منه رقيا في التعامل ودعما كبيرا وتشجيعا واحترام، مؤكدة أنه إنسان راقي على المستوي الفني والإنساني وغيابه لا يعوض، داعية الله له بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل، متمنية أن يلهم أسرته الصبر على تلك الخسارة الكبيرة.

وكان محمود العلايلى نجل الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى كشف لـ"الخليج 365"، عن موعد ومكان جنازة والده قائلا "ستقام الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).