شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لـ الخليج 365: عزت العلايلى فارس من فرسان السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة سمية الخشاب لليوم السابع تعليقا على رحيل الفنان الكبير عزت العلايلي، إن الفنان الراحل فارس من فرسان السينما، وأنه قدم العديد من الأعمال الناجحة على مدار تاريخه الفني المتنوع، وأن مسيرته الفنية وسيرته العطرة ستخلد ذكراه للأبد.

وأضافت سمية الخشاب أن القدر لم يمنحها الفرصة للعمل مع الراحل عزت العلايلي ولكنها كانت دوما تقابله في المهرجانات السينمائية والتكريمات، مشيرة إلى أنه فنان وإنسان راقي ومحترم وفنان رائع له بصمة مميزة في جميع اعماله داعية الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر على فراقه.

وكان محمود العلايلى نجل الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى كشف لـ"الخليج 365"، عن موعد ومكان جنازة والده قائلا "ستقام الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).