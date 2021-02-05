شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ الخليج 365: عزت العلايلي كان يحب فنه وبلده بكل جوارحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حضرت النجمة إلهام شاهين جنازة الراحل عزت العلايلي، وقالت لليوم السابع إن خبر وفاة الفنان الكبير عزت العلايلي "خبر فظيع وأنها حزينة جدا جدا"، موكدة أنه "صديقها الغالى وعشرة عمرها وأجدع وأرق إنسان".

وأضافت إلهام شاهين أنه فنان عظيم له بصمه خاصة جدا ومثقف رائع وبيحب فنه وبلده بكل جوارحه، وعزاؤها لعائلته ولنفسها لفقدان الغالى صديقها الحبيب القامة المحترمه عزت العلايلى حسب وصفها، داعية الله أن يرحمه و يجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله.

وكان محمود العلايلى نجل الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى كشف لـ"الخليج 365"، عن موعد ومكان جنازة والده قائلا "ستقام الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).