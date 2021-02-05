شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تتذكر مواقف صعبة وحزينة جمعتها بالراحل عزت العلايلى.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة إلهام شاهين، حديثها عن النجم القدير الراحل عزت العلايلي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، حيث نشرت صورة جديدة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتسرد بعض المواقف التى جمعتهما خلال الفترة الاخيرة.

وقالت إلهام شاهين فى منشورها: "جمعتنا أوقات حلوة فى أفلام ومهرجانات، وجمعتنا أوقات صعبة حزينة فى فراق أصدقائنا وأحبابنا، آخر مرة التقينا فى جنازة وحيد حامد الله يرحمه ومن قبلها جنازة محمود ياسين الله يرحمه، وفى المرتين كان منهار بالبكاء على اصدقاء العمر، وكان بيقول كل الناس الحلوة راحت وخلاص الدور عليا".

وأضافت شاهين "كنت أحاول تهدئته والدعاء له بطول العمر، كان حنونا وإنسان طيب فوق الوصف، الله يرحمه، خسرنا فنان عظيم وإنسان أعظم، من أرقى وأنبل وأطيب الشخصيات، خسارة الناس الحلوة إللى بتروح، محدش هيملا مكانها، الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة يارب بإذن الله".

وكانت قد نعت النجمة إلهام شاهين، العلايلى، منذ قليل فى منشور سابق، ونشرت عبر حسابها، وكتبت قائلة: خبر فظيع .. انا حزينه جداً جداً .. وداعاً صديقى الغالى وعشرة عمرى .. أنبل و أنقى و أجدع و أرق إنسان .. وفنان عظيم له بصمة خاصة جداً .. ومثقف رائع .. و بيحب فنه و بلده بكل جوارحه .. عزائى لعائلته .. و أعزى نفسى فى فقدان الغالى صديقى الحبيب .. القامه المحترمه عزت العلايلى .. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله .. اللهم أمين".