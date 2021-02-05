بصورة من آخر أعماله.. ريمون مقار ناعيا عزت العلايلي: شُرفت بالعمل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى المنتج ريمون مقار، الفنان القدير عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

ونشر "مقار"، صورة للعلايلي من مسلسله الأخير "قيد عائلي"، الذي أنتجه، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وعلق: "البقاء الله ربنا يرحمه شرفت بالعمل مع هذا النجم العملاق فى آخر أعماله قيد عائلي، البقاء لله في المرحوم النجم عزت العلايلى من أكثر الناس احتراما الله يرحمه و يغفرله".

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.