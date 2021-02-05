صور.. بكاء لبلبة في جنازة عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

لم تتمالك الفنانة لبلبة دموعها خلال مشاركتها في تشييع جثمان الفنان عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

والتقطت الكاميرات صور للفنانة القديرة وهي متأثرة برحيل صديقها الفنان عزت العلايلي.

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.