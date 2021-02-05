بالصور.. انهيار إلهام شاهين في جنازة عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير: مصطفي الشيمي:

وصل منذ قليل جثمان النجم الكبير عزت العلايلي مسجد المروة في دريم لاند تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة.

ولم تتمالك النجمة إلهام شاهين دموعها ودخلت في نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان.

ووصل النجم خالد النبوي لاستقبال الجثمان، وحضرت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبدالدايم والفنانة لبلبة.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.