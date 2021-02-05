وصول جثمان عزت العلايلي لمسجد المروة بمدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تصوير- مصطفى الشيمي:

وصل منذ قليل جثمان النجم الكبير عزت العلايلي مسجد المروة في دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة.

ووصل النجم خالد النبوي لاستقبال الجثمان، وحضرت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم والفنانة لبلبة.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.