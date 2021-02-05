وصول خالد النبوي.. توافد النجوم على جنازة عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تصوير-مصطفى الشيمي:

يتوافد حاليا عدد من نجوم الفن على مسجد المروة في دريم لاند لأداء صلاة الجنازة على النجم الراحل عزت العلايلي.

ووصل النجم خالد النبوي لاستقبال الجثمان، وحضرت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم والفنانة لبلبة .

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.

