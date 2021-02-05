صور- لبلبة وبوسي.. توافد النجوم على جنازة عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يتوافد حاليًا عدد من نجوم الفن على مسجد المروة في دريم لاند لأداء صلاة الجنازة على النجم الراحل عزت العلايلي.

وحرصت الفنانة لبلبة على أن تكون في مقدمة الحضور لاستقبال الجثمان، ورافقتها الإعلامية بوسي شلبي.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.