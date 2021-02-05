نبيلة عبيد ناعية عزت العلايلي: في غيابك نفتقد كل الصفات الحسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتبت "نبيلة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رحمك الله كنت فنانا مبدعا ونسانا كبيرا، في غيابك نفتقد كل الصفات الحسنة".

وأضافت: "وداعا عزت العلايلي الأخ والصديق خالص العزاء لأسرته ولكل جمهوره في مصر والعالم العربي".

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.