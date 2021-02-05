"لا أعصي الله ومحافظ على صلاتي وقيامي".. ماذا قال عزت العلايلي عن الموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غيب الموت الفنان الكبير عزت العلايلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتحدث العلايلي في لقاء سابق عن الموت، مؤكدًا إنه لا يخشاه قائلا: "أعوذ بالله هذا قدر، أنا مؤمن بالله ورسوله وكتابه والحمد لله رب العالمين، وأؤدي صلاتي لله رب العالمين، وحججت بيت الله أكثر من مرة ومؤمن بقضاء الله وقدره ولا أعصي الله أبدًا ".

وتوفى، اليوم، الفنان القدير عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستشيع جنازته عصر اليوم من جامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.