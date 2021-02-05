اعتقله عبد الناصر واعتذر للرئيس الراحل مبارك لهذا السبب.. حكايات عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



غيب الموت الفنان الكبير عزت العلايلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا تخطى الـ 150 عملا تنوعت بين أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية ومسرحيات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الحكايات والمعلومات عن الفنان الراحل:

ولد في 15 سبتمبر عام 1934 بحي باب الشعرية.

عشق فن التمثيل منذ صغره، وكان يقوم بتأسيس المسرح داخل المنزل من خشب السرير أثناء خروج والديه.

تأثر بوالده بشكل كبير جدا، إذ كان يحب الشعر والقراءة، وكان يصطحبه لحضور عروض مسرح يوسف بك وهبي، ومسرح نجيب الريحاني، لذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكنه بدأ حياته المهنية معدا بالتليفزيون المصري.

بدأت انطلاقته الفنية من خلال دوره في فيلم "رسالة من إمرأة مجهولة" واستطاع أن يلفت نظر المنتجين والمخرجين إليه.

تعرض للاعتقال بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، وذلك بسبب نشاطه السياسي المعروف، الذي جعل الأمن يشك فيه، ولكنه أكد أن فترة سجنه أسهمت في تشكيل وعيه، وذلك بسبب حبسه مع عبد الرحمن الخميسي وحسن فؤاد.

عاتبه الرئيس الراحل حسني مبارك لرفضه حضور عشاء قام بدعوته له، واعتذر له عزت العلايلي بعد ذلك، وكشف عن الواقعة الفنان أشرف زكي في أحد البرامج على الهواء.

حصل "العلايلي" على عدة جوائز، وهي: جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، درع تكريم مهرجان ART السينمائي لعام 2009، وحاز على تكريم في مهرجان وهران للفيلم العربي لعام 2017، بجانب تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

من أبرز الأفلام التي شارك بها: "تراب الماس، التوت والنبوت، بئر الخيانة، أولادنا في لندن، الأرض، إعدام قاضي، موعد مع الوحوش، عيب يا لولو عيب".

ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "ربيع الغضب، اللص والكلاب، الجسر، أمانة يا ليل، ويأتي النهار.

قدم "العلايلي" أيضا عدة مسرحيات، وهي: أهلا يا بكوات، الإنسان الطيب، خيال الظل، ثورة قرية".



كانت آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.



