شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان وصفية العمرى تنعيان عزت العلايلى: الكبار يرحلون.. اللهم ثبته عند السؤال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين والنجوم على تقديم واجب العزاء، فى الفنان القدير عزت العلايلى، الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز الـ86 عاماً، تاركاً أرشيفا ضخما من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

وحرصت الفنانة شريهان، على تقديم واجب العزاء فى النجم القدير الراحل عزت العلايلي، وكتبت عبر حسابها على تويتر "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله ، ووسع مُدخلهُ ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض.. اللهم ثبته عند السؤال".



شريهان

كما نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، صورة لها برفقة الفنان الراحل عزت العلايلى "الكبار يرحلون لكنهم باقون في قلوبنا وعقولنا وتاريخنا ..عزت العلايلي رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه".



سوزان نجم الدين

فيما كتبت الفنانة صفية العمرى: "الكبار يرحلون ولكنهم باقون في قلوبنا وعقولنا وتاريخنا.. عزت العلايلي رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه".



حساب صفية العمرى

وكتبت الفنانة سيمون فليب، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للفنان الراحل عزت العلايلى وعلقت عليها "البقية فى حياتكم .. الأستاذ الفنان عزت العلايلى .. اتشرفت بالعمل معاه فى مسلسل قيد عائلى".



سيمون فليب

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).