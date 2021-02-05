شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى.. رحلة عطاء فنية طويلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، اليوم، أحد أهم رموز الزمن الجميل، الفنان القدير عزت العلايلى، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد رحلة عطاء فنية طويلة.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.