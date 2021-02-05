شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وسوزان نجم الدين وبوسى شلبى أول الحاضرين فى جنازة عزت العلايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الفنانين على مسجد المروة فى دريم لاند تمهيدا لتأدية صلاة الجنازة على الفنان الكبير عزت العلايلى، والذى وافته المنيه صباج اليوم الجمعة، وحضر حتى الآن كل من الفنانة لبلبة والفنانة سوزان نجم الدين والإعلامية بوسى شلبى.

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلى، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السنيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).