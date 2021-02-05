شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ودرة وهند صبرى عن عزت العلايلى: "كان فنانا مبدعا وإنسانا كبيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان الراحل عزت العلايلى، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، حيث كتبت فى تعليق على صورته التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام: "رحمك الله كنت فنانا مبدعا وإنسانا كبيرا.. في غيابك نفتقد كل الصفات الحسنة.. وداعا عزت العلايلى الأخ والصديق.. خالص العزاء لأسرته ولكل جمهوره فى مصر والعالم العربى".

كما نعت الفنانة درة، الفنان الراحل، ونشرت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" صورة له، وعلقت عليها: "فقدت السينما المصرية والعربية فناناً كبيراً واعياً بقضايا مصر والوطن العربي وترك لنا تاريخاً سينمائياً كبير وعلامات مثل فيلمي الأرض والاختيار مع العبقري يوسف شاهين.. وداعاً الفنان عزت العلايلي الله يرحمه".



درة

كذلك نشرت الفنانة هند صبرى، عبر حسابها على "فيس بوك"، صورة لها برفقة الفنان الراحل، وعلقت عليها:" فقدنا اليوم إنسانا وفنانا كبيرا قدم مجموعة من أهم الأعمال التي شكلت وجداننا السينمائي.. كان فنانا مثقفا وواعيا بأزمات وطننا العربي الكبير.. وداعا الفنان الكبير عزت العلايلي".



هند صبرى

فيما أشارت الفنانة مادلين طبر، إلى تواضع وأخلاق الفنان الراحل عزت العلايلى، حيث نشرت مجموعة صور لهما معا، وعلقت عليها: "قائد مصري بفنه وخلقه ومحبته..كان في منتهى التواضع رغم كبر مقامه وتاريخه ..يرد بنفسه على من يسال عليه من أصحابه .. ولم يتأخر يوما عن طلب.. اخر مرة كلمته كان في اكتوبر وهي عادة لي مع بدء عرض فيلم الطريق الى ايلات .. أن اتصل به وبالقائد البحري للعمليه عمر عز الدين والمخرجه انعام محمد علي ..اتاني صوته دافئا متواضعا باسما مطمئنا ومؤدبا..صفات نفتقدها للاسف في معظم نجوم هذا الجيل".



مادلين طبر



عززت العلايلى اثناء تصوير الطريق الى ايلات



عزت العلايلى ومادلين طبر

وكتب الفنان فتحى عبد الوهاب عبر حسابه على فيس بوك: إلى رحمة الله.. الفنان القدير عزت العلايلي"، كما كتب الفنان مصطفى شعبان "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل الرجل الخلوق والفنان القدير المحترم عزت العلايلى ..اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك".



فتحى عبد الوهاب

وتوفى صباح اليوم الجمعة، الفنان عزت العلالى عن عمر ناهز الـ 86 عاما وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند، وفقا لما أعلنه ابنه محمود العلايلى عبر حسابه على فيس بوك.