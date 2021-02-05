شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنبأ عزت العلايلى بقرب رحيله؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" إن هناك أوقات كثيرة حلوة جمعتها بالراحل عزت العلايلي فى أفلام ومهرجانات، وأن هناك أوقات صعبة وحزينة فى فراق أصدقائهما وأحبابهما جمعتهما أيضا.

وأوضحت إلهام شاهين أن آخر مرة التقت بالراحل عزت العلايلي كانت فى جنازة وحيد حامد رحمه الله ومن قبلها جنازة محمود ياسين رحمه الله وفى المرتين كان منهار بالبكاء على أصدقاء العمر وكان يقول كل الناس الحلوة راحت وخلاص الدور عليا.

وأشارت إلهام "كنت أحاول تهدئته والدعاء له بطول العمر، مضيفة كان حنونا وإنسان طيب فوق الوصف الله يرحمه .. خسرنا فنانا عظيما وإنسانا أعظم".

وكان محمود العلايلى نجل الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى كشف لـ"الخليج 365"، عن موعد ومكان جنازة والده قائلا "ستقام الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).