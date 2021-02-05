شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالة جديدة للفنانة عايدة الأيوبى بالكمامة وسط الثلوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة عايدة الإيوبي، فى صور جديدة نشرتها عبر حساباتها الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، بعد فترة غياب طويلة، حيث تشارك متابعيها وجمهورها بصور من حين لآخر بعد وهى ترتدي الحجاب كعادتها.

وحرصت عايدة الأيوبي، فى الصورة الجديدة التى نشرتها، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، على اتباع تعليمات الوقاية بارتداء الكمامة الطبية ويظهر من حولها الكثير من الثلوج، وكتبت فى تعليقها عليها: "طيب صباح الخير، جمعتكم مباركه أن شاء الله".



عايدة الايوبي

وكانت قد أطلت الفنانة عايدة الأيوبى فى صورة جديدة على جمهورها بعد غياب في ديسمبر، مرتدية الحجاب، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت على الصورة قائلة "جمعتكم مباركة إن شاء الله"، وعبر عدد كبير من متابعى حسابها عن اشتياقهم لها فجاءت معظم التعليقات تقول لها "وحشتينا جدا مفيش أعمال جديدة دينية أو وطنية قريب"، "مشتاقين لصوتك كله رقى"، لترد عليهم فى تعليق آخر "وأنتم وحشتونى أكتر يا أجمل ناس".