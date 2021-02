المسلسل السعودي "الميراث" يحصد هذه الجائزة

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

فاز المسلسل السعودي "الميراث​" بجائزة "أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020" (Best Tv Production of the Year) على مستوى الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز "ASBU BroadcastPro Summit and Awards 2020"، الذي أقيم بدبي في الإمارات.