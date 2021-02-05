المسلسل السعودي "الميراث" يحصد هذه الجائزة

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

فاز المسلسل السعودي "الميراث​" بجائزة "أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020" (Best Tv Production of the Year) على مستوى الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز "ASBU BroadcastPro Summit and Awards 2020"، الذي أقيم بدبي في الإمارات.



المسلسل بموسمه الأول من بطولة من بطولة هند محمد، محمد الحجي، كابتن ريما، ديما الحايك، مهند بن هذيل، رنا الشافعي، عهود السامر، مريم الغامدي، فيصل فريد وتركي الكريديس، وضم ورشة من الكتّاب وهم توني جوردن، نور الشيشكلى، جيسكار لحود​، ​مازن طه وثائر العكل، أما الإخراج فحمل توقيع كريستين ميليك وإندرا بوز، إلى جانب تامر بسيوني وعبد الله الجنيبي.