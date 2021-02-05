جان يامان يعلن هذا الخبر السعيد ويتصدر

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

النجم التركي الشهير جان يامان والمذيعة الإيطالية ديليتا ليوتا

أعلن النجم التركي الشهير جان يامان​ للمرة الأولى بشكل رسمي علاقته مع حبيبته المذيعة الإيطالية ديليتا ليوتا​ عبر صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي.



وشارك جان يامان صورة له برفقة ليوتا علق عليها :"الثنائي الخطير"، ظهرا فيها وهو يتدرب على الرماية في منطقة جبلية ويحمل مسدساً بيديه الاثنتين وكانا واقفين على العشب، أما ليوتا فوضعت يدها خلف ظهر جان فيما أمسكت باليد اليسرى لوحاً مثبتاً بعيدان خشبية على إطار شاحنة قديم وحمت أذنيها بما يشبه السماعات التي تخفف من صوت إطلاق الرصاص.

وتصدر جان يامان الترند بسرعة في عدد من الدول بعد هذا الإعلان العاطفي الصريح.

وكانت عدسات مصوري البابارتزي التقطت صورا للممثل التركي جان يامان مع المذيعة الإيطالية في فندق في روما، ظهرا فيها وهما يتبادلان القبل، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور في تركيا وفي إيطاليا أيضا، اذ انه يمتلك هناك ايضا قاعدة جماهيرية كبيرة بعد عرض مسلسله "الطائر المبكر"، وظن العديدون أن ليوتا حاولت إستغلال يامان بهذا التصرف من أجل إغاظة حبيبها السابق دانييل سكاردينا وجعله يشعر بالغيرة، وذلك بحسب عدة صحف إيطالية، لكن تبين أن علاقتهما جدية بنشر يامان الصورة برفقتها.