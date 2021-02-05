شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل عزت العلايلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الممثل المصري عزت العلايلي

فُجع الوسط الفني في مصر بوفاة الممثل المصري عزت العلايلي​ اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، وأعلن الخبر الحزين ابنه محمود العلايلي، الذي كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "توفي صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".



بدوره نشر الممثل المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر صورة للراحل ونعاه بالقول: "البقاء لله فارس الدراما العربية".

الجدير ذكره انه في رصيد عزت العلايلي عدد كبير من الأعمال التمثيلية منها، فيلم الأرض الذي عرض عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، إضافة الى "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، كما في رصيده أعمال مسرحية أبرزها "أهلا يا بكوات" و"ثورة قرية".