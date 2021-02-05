لطيفة التونسية تهنئ ظافر العابدين بدوره في عروس بيروت 2

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

الممثل التونسي ظافر العابدين

هنأت الفنانة التونسية لطيفة زميلها الممثل التونسي ظافر العابدين​ على دوره بالجزء الثاني في مسلسل "​عروس بيروت​"، كاتبة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي:



"قديش أنا فخورة بك يا ظافر يا غالي، لأنك مثال للفنان المحترم المجتهد الملتزم، أنت تعبت وربي جزاك، بالنجاح والتوفيق يا بطل أبدعت في عروس بيرو الجزء الثاني نحبك برشه".

ليرد ظافر العابدين بدوره على زميلته لطيفة قائلاً: "شكرا لكِ صديقتي العزيزة على دعمكِ وكلماتكِ الطيبة، إنها تعني لي الكثير، واصلي مسيرتك بالتألق يا نجمتنا التونسية الكبيرة".