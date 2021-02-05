نجوم الفن ينعون عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خيم الحزن على الوسط الفني في مصر بعد رحيل الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية، صباح الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وتسابق النجوم للتعبير عن حزنهم الشديد عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت الفنانة المصرية إلهام شاهين عبر تطبيق "أنستقرام" قائلة: "خبر فظيع.. أنا حزينه جداً جدا، وداعاً صديقي الغالي وعشرة عمري، أنبل وأنقى وأجدع وأرق إنسان، وفنان عظيم له بصمة خاصة جداً، ومثقف رائع، وبيحب فنه وبلده بكل جوارحه".

وتابعت إلهام شاهين: "عزائى لعائلته، وأعزي نفسي في فقدان الغالي صديقي الحبيب، القامة المحترمة عزت العلايلي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب بإذن الله، اللهم آمين".





ونشرت الفنانة نادية الجندي صورة تجمعها بعزت العلايلي عبر حسابها الشخصي بتطبيق "أنستقرام" وأرفقتها بتعليق قائلة: "ببالغ من الحزن والأسى، بنعي الصديق النجم الكبير القيمة والقامة عزت العلايلي، ربنا يرحمه يارب، خالص التعازي لأسرتة ولكل محبيه، سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ربنا يرحمه، نسألكم الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".





كما تفاعلت الفنانة التونسية درة مع الحدث ونشرت صورة للراحل عزت العلايلي عبر حسابها بموقع "تويتر"، وقالت: "فقدت السينما المصرية والعربية فنانا كبيرًا واعياً بقضايا مصر والوطن العربي، وترك لنا تاريخًا سينمائيًا كبيرًا وعلامات مثل فيلمي الأرض والاختيار مع العبقري يوسف شاهين.. وداعًا الفنان عزت العلايلي.. الله يرحمه".





وتأثر الفنان الكبير محمد صبحي برحيل صديق عمره ونعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان المحترم والصديق والزميل الفنان عزت العلايلي رحل عن عالمنا وستظل أعماله وإبداعاته تعيش بيننا، رحمة الله عليه ودعواتي أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".





وعبرت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد بنشر صورة للفنان الراحل وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الفنان القدير عزت العلايلي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله، وأحبابه يا رب.. برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر أكد أن سبب وفاة عزت العلايلي أزمة قلبية وليس الإصابة بفيروس كورونا، وكانت آخر أعمال الفنان الراحل فيلم "تراب الماس" أمام آسر ياسين ومن إخراج مروان حامد.



