شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها بطبخ "كاربونارا" مع أصدقائها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ36 قبل يومين منه، فهى من مواليد يوم 7 فبراير عام 1984، وذلك فى منزلها مع أبنائها وعدد من أصدقائها، ونشرت مجموعة صور من الحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "إنه عيد ميلادى، أقضى الحجر الصحى مع أطفالى، شكرًا لك ناتو على مفاجأتى قبل عيد ميلادى".



نادين نسيب



نادين مع تورتة عيد ميلادها



نادين نسيب مع صديقتها



نادين نسيب

كما نشرت صور وفيديو خلال قيامها بطبخ أكلة "كاربونارا" لإصدقائها وهى أكلة إيطالية نوع من أنواع مكرونة السباجيتى ولها صلصة بيضاء خاصة، ووضعت صورة الطبق النهائي، ما لاقى إعجاب عدد كبير من متابعيها ومعجبيها.



نادين خلال إعداد المكرونة



ستوري نادين

وكانت نادين نسيب نجيم، كشفت عن معاناتها مع أبنائها أثناء تلقيهم دروسهم أونلاين في فترة العزل المنزلى، ونشرت نادين، فيديو طريف لأبنائها أثناء تلقيهم دروسهم من المنزل، عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهروا وهم يلعبون أثناء تلقى الدروس أونلاين، وحاولت نادين إقناعهم بالتركيز في الدروس ولكن بنتها كانت تلعب بالبالون وكأنها في حفلة و ليست في درس أونلاين.

وكانت قد كشفت، منذ عدة أسابيع، عن غضبها من تعرضها لهجوم من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددى نغمة معتادة من آن لآخر قبل دخولها أي عمل فني جديد، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة لولا هؤلاء ما كانت نجحت ولولا السوريين في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركوها أعمالها الأخيرة لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض.

وردت نادين، على ذلك عبرحسابها على موقع انستجرام، وكتبت: "صباح الخير، مثل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة، لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين.. على أساس أنا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم ! كتار اشتغلوا بس الفرق انه مش الكل حصد نفس النجاح".

ثم قالت: "لأنه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال السنين الماضية، وموهبتي من صنع ربي ونعمة من ربي وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي وهيدي المهنة بتساع الكل وما بيكمل غير القوي وما بينجح غير الشاطر وشكراً على كل حال لكل حدا مرء بحياتي لأنه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح".