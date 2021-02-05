شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى بعد فوز القلعة الحمراء: "ربنا إدانى الصحة وخد منى تشجيع الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المخرج محمد سامى، النادى الأهلى وجماهيره بالفوز على الدحيل القطرى والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى قطر، معربا عن ندمه الشديد لعدم تشجيعه للقلعة الحمراء منذ بداية تشجيعه للكرة، مؤكدا أن الأهلى دائما ما يشرف المصريين.

وكتب سامى، عبر حسابه على فيسبوك: "من أكتر الحاجات اللى بندم عليها فى حياتى إنى مطلعتش أهلاوى، الفرحة اللى بشوفها فى عين صحابى وقرايبى الأهلاوية من وأنا صغير بتوجعنى أوى، وبفضل أقول لنفسى ليه يا رب مخلقتنيش أهلاوى كان زمان حاجات كتير فرقت، بس يالا رزقى وأنا راضى وحامد وشاكر".

وأضاف سامى: "ربنا مابيديش كل حاجة، الحمد لله يمكن خد منى دى وباركلى فى صحتى أنا وبناتى ومراتى وأهلى، مبروك للنادى الأهلى اللى دايما مشرف كل المصريين، وبالمناسبة أنا بتلكك والأهلى بيلاعب فرق مش مصرية وبشجعه، أهو الواحد يسرق شوية فرحة".



محمد سامى

وحقق فريق الأهلى، فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطرى، بهدف نظيف، أحرزه النجم حسين الشحات، فى الدقيقة 30 من عمر المباراة، التى جمعت بين الفريقين، مساء أمس، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية فى انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى أنطلقت عصر أمس الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجارى.

وبذلك يلتقى الأهلى مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائى البطولة، فيما يلتقى الدحيل مع فريق أولسان الكورى لتحديد المركزين الخامس والسادس فى البطولة العالمية.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم على ملعب جامعة قطر، الذى احتضن تدريبات الفريق منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة، استعدادا لمواجهة العملاق البافارى، الاثنين القادم.