شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تحدث محمود ياسين عن عزت العلايلى فى لقاء نادر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سنوات طويلة جمعت النجمين القديرين الراحلين محمود ياسين وعزت العلايلي، أسسا على أثرها علاقة صداقة قوية تعد من أقوي الصداقات فى المجال الفنى، ودائماً ما يبرزاها فى حديثهما عن بعضهما الآخر فى اللقاءات الصحفية والمؤتمرات.

وفى لقاء نادر جمع النجم القدير الراحل عزت العلايلي مع النجم الراحل محمود ياسين، أظهر الثنائي مدى صداقتهما أمام الكاميرات، حيث تحدث العلايلي عن ياسين قائلاً، "تستاهل أكتر من كدا يا محمود، تاريخك مشرف وعظيم".

ليرد "محمود ياسين" على "العلايلي" الذى يقف بجواره، قائلاً "الفنان الكبير اوى اوى مسرح وسينما وتليفزيون فنان كبير وقيمة ثقافية عالية جدا جدا، فنانينا من هذا الوزن العالي جدا عزت العلايلي".

ليكمل العلايلي حديث عن صداقته بالراحل محمود ياسين قائلاً " كان نفسي اطلعله على المسرح جري والله علشاه أهنئه بالجائزة، كنت بصفق من قلبي والله لان محمود يستاهل كتير جدا جدا".

وغادر عن عالمنا منذ ساعات قليلة، النجم القدير عزت العلايلي عن قمر ناهز الـ 86 عاماً، تاركاً أرشيفاً كبيراً فى عالم السينما والدراما والمسرح، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).