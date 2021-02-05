شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى وفيفى عبده وناهد السباعى وبشرى يودعون الفنان عزت العلايلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين والنجوم، على تقديم واجب العزاء، فى الفنان القدير عزت العلايلي، الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز الـ 86 عاماً، تاركاً أرشيفا ضخما من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

وحرص الفنان الكبير محمد صبحي، على تقديم واجب العزاء فى النجم القدير الراحل عزت العلايلي، ونشر صورة للراحل عبر مختلف حساباته الشخصية وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان المحترم والصديق والزميل الفنان عزت العلايلي رحل عن عالمنا وستظل أعماله وإبداعه تعيش بيننا، رحمة الله عليه ودعواتي أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".



محمد صبحي ينعي عزت العلايلي

ونشرت الفنانة فيفي عبده، صورة للنجم الراحل عزت العلايلي، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت " انا لله و انا اليه راجعون توفي الي رحمة الله الفنان القدير عزت العلايلي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة و يصبر اهله و احبابه يا رب.. برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

بينما نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة تجمعها مع النجم الراحل، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة".

كما حرصت الفنانة بشري، على تقديم واجب العزاء فى النجم الراحل، ونشرت صورة له عبر حسابها وكتبت "وداعا الفنان عزت العلايلى، فنان مثقف من طراز خاص جدا وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلى وسائر افراد العائلة، وعزاء واجب للاسرة الفنية المصرية و العربية".

كما حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على نشر صورة تجمعها مع الفنان القدير الراحل عبر حسابها الشخصى لتقديم واجب العزاء، وكتبت "انا لله وانا اليه راجعون.. القيمة الكبيرة الفنان عزت العلايلي في ذمة الله".

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.