شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما لحق بزوجته.. عزت العلايلى في آخر حوار: ساعات أصحى على صوتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن انتابت محبى الفنان الراحل عزت العلايلى بعدما رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، مسببًا فراقه صدمة كبيرة لكل من حوله بعدما أعلن نجله عن خبر رحيله، وذلك بعدما حفر اسمه كواحد من عمالقة التمثيل خلال مشواره الفني بعدد من الأعمال العظيمة الذى قام ببطولتها من فيلم الأرض في السينما إلى مسلسل الجماعة على شاشة التليفزيون بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأعمال.



عزت العلايلى يتأثر أثناء حديثه على زوجته

وبعيداً عن الفن، كشف الفنان الراحل عزت العلايلى، قبل ثلاثة أسابيع، حينما حل ضيفاً ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة اسعاد يونس مقدمة البرنامج، عن شعوره كجد، ثم تطرق فى الحديث إلى مشواره مع زوجته سناء، مؤكداً على حالة الحب الكبيرة بينهما ووصفها بأنها صاحبة الفضل عليه، قائلاً: "أنا ما جيش فيها حاجة دى كانت فظيعة".



عزت العلايلى

واستكمل عزت العلايلى : "ساعات أدوخ وانا لوحدى في البيت مش متخيل انى لوحدى، بسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، أعطتنى كتير جداً، مقدرش أوفيها حقها"، ثم تابع حديثه عنها : "أنا ما كنتش هبقى ولا حاجة من غيرها، هي عارفة كل حاجة، وبتخطط لكل حاجة".

وكشف محمود العلايلى نجل الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى، لـ"الخليج 365"، عن موعد ومكان جنازة والده قائلا "ستقام الجنازة من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

الراحل من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفى المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).