شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية وسوسن بدر وندى بسيونى ينعون عزت العلايلى: سيظل باقى بسيرته الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل النعى بعد وفاة الفنان الراحل عزت العلايلى، الذى توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

ونشرت الفنانة سوسن بدر، صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت عليها:" وفاة الفنان القدير عزت العلايلى .. يارب هون الأيام الصعبة دى .. البقاء لله".



سوسن بدر

فيما، كتبت الفنانة نادية بسيونى، عبر حسابها على انستجرام :" ‏رحم الله الفنان العظيم الخلوق ‎عزت العلايلي .. سيظل باقي بأعماله الخالدة وسيرته الطيبة".



نادية بسبونى

كما قال عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، فى نعى النقابة للفنان الراحل عزت العلايلى، عبر حسابه على إنستجرام، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‫ وفاة الفنان الكبير عزت العلايلي .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان .. تقام صلاه الجنازة بعد صلاه العصر اليوم من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".



عزوز عادل

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".